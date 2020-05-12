Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.

Налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

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Политика Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник. 3

Транспорт Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.

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Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,6K