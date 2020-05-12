Экономика
Rayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят
Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Общество
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Политика
Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
Культуромания 10:38
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
Транспорт
Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру
Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Политика
В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Соединённые Штаты начали поставку нефти белорусской стороне.
RT на русском 08:28
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Общество
Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве
Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
В России предложили ввести спецпособие на покупку масок и перчаток
Национальный родительский комитет (НРК) обратился к правительству РФ с предложением ввести для россиян пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
Известия 00:08
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози объявили о разводе
Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
Московский Комсомолец вчера в 03:28
Футбол
Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом
Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
REGNUM 07:07
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Шоу-бизнес
Нюша опубликовала фото дочери в новом наряде
Накануне певица разместила свежий снимок с дочерью. На нем видно, как Нюша создает модный образ своей дочери.
RuNews24.ru 07:21
Общество
Попова назвала признак нормализации ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в России станет нормальной, когда за сутки не будет выявлено ни одного случая COVID-19.
Известия 10:27
Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать ей последнюю квартиру
Московский Комсомолец 11:28
Происшествия
В российском отеле нашли тело запытанного до смерти постояльца
В российском отеле в Сочи нашли тело запытанного до смерти постояльца. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 11:37
Здоровье
Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей
Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
Вести.Ru 10:10