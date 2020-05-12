Экономика

Rayon72.ruRayon72.ruНалоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят

Предприятия пострадавших отраслей ранее уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года.
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Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
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Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

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Кубок России по футболу будет доигран вместе с чемпионатом

Москва, 15 мая 2020, 14:07 — REGNUM Матчи Кубка России по футболу будут возобновлены параллельно с играми чемпионата.
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

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Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
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