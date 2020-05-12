Экономика
ГородовойМалому бизнесу спишут налоги и страховые взносы
Путин признал, что простого переноса платежей с рассрочкой будет мало. Вместо этого компаниям спишут все налоги и сборы, кроме НДС, за апрель, май и июнь 2020 года. Поддержка коснется индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний и некоммерческих организаций.
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Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Наука
В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор
Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.
МИР 24 04:19
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
Футбол
Агент назвал Дзюбу хорошим вариантом для «Милана»
Агент Марат Хинчагов прокомментировал информацию, согласно которой нападающий "Зенита" Артем Дзюба заинтересовал "Милан", передает Sport24.
Газета.Ru 13:50
Общество
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
В свою очередь, замминистра просвещения Виктор Басюк на заседании Российского союза ректоров заявил, что министерство может отменить обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике для поступающих в вузы в этом году.
РИА Новости 10:15
Здоровье
Нижегородские медики получат «коронавирусные надбавки» до 15 мая
Медицинский персонал больниц Нижегородской области, работающий с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, входящими в группы риска, получит дополнительные выплаты 15 мая.
РБК Нижний Новгород 08:08
Общество
Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Киберспорт
VP.Prodigy и Natus Vincere выступят на ESL One Birmingham 2020
Приглашения получили VP.Prodigy, Natus Vincere, Gambit Esports, FlyToMoon, Team Spirit и другие коллективы.
CyberSport.ru 13:04
Политика
СНБО Украины продлил санкции против российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил на три года действие санкций в отношении российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:14
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Общество
В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом
В Италии выздоровели более 50 % от числа тех, кто заболел КОВИД. Это 112,5 тыс. человек, которые справились с болезнью.
Невские Новости 13:56
Общество
Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса
Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус.
РИА Новости 11:57
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Происшествия
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Общество
Прокуратура объяснила, где татарстанцы обязаны носить маски и перчатки
Прокуратура объяснила, где татарстанцы обязаны носить маски и перчатки.
Татар-информ 08:44
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой 07:48
Армия и оружие
Седьмой самолет с российскими военными вернулся из Италии
На родину вернулся еще один рейс с российскими военными, которые помогали Италии бороться с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 17:44
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Экономика
«Транснефть» исключена из состава индекса MSCI Russia
Привилегированные акции компании «Транснефть» исключены из состава индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам майского полугодового пересмотра.
Коммерсантъ 05:07
Общество
В российских банях временно запретят пить чай и пользоваться купелями
Роспотребнадзор ввел ряд временных ограничительных мер при посещении саун и бань в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 13:59
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08