Экономика
ГородовойМалому бизнесу спишут налоги и страховые взносы
Путин признал, что простого переноса платежей с рассрочкой будет мало. Вместо этого компаниям спишут все налоги и сборы, кроме НДС, за апрель, май и июнь 2020 года. Поддержка коснется индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний и некоммерческих организаций.
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