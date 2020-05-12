Экономика

ГородовойГородовойМалому бизнесу спишут налоги и страховые взносы

Путин признал, что простого переноса платежей с рассрочкой будет мало. Вместо этого компаниям спишут все налоги и сборы, кроме НДС, за апрель, май и июнь 2020 года. Поддержка коснется индивидуальных предпринимателей, малых и средних компаний и некоммерческих организаций.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Путин предложил списать налоги за 2 квартал пострадавшим от пандемии предприятиям

ZAB.RU13 мая в 07:01

Если вы самозанятый

Российская газета12 мая в 12:26

Путин признал, что действующих мер поддержки бизнеса было недостаточно

Primpress.ru11 мая в 20:30

Президент РФ рассказал о новых налоговых мерах поддержки бизнеса

Гарант12 мая в 02:58

Малым и средним предприятиям, ИП за второй квартал спишут все страховые взносы и налоги кроме НДС

ГТРК Чита12 мая в 00:39

Первая реальная мера поддержки: об освобождении малого бизнеса от налогов

REGNUM12 мая в 04:28

Помощь пострадавшему бизнесу сокращает бюджеты регионов

Коммерсантъ11 мая в 17:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:01, Ашберн
Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

Автоновости дня 11:23
6
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
233
Политика

Украина ввела санкции против ряда российских музеев и университетов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда российских музеев и образовательных учреждений.
Известия 14:49
82
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
793
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

Astera вчера в 07:11
119
Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
474
Игры

Культовая игра Mafia будет переиздана на современных платформах

Компании 2K и Hangar 13 объявили о переиздании легендарной трилогии видеоигр Mafia на современных платформах.
Экономика сегодня вчера в 05:54
45
Политика

Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном введении в России выездных виз из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:19
261
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2K
Экономика

Акционеры «Россетей» прекратили полномочия главы ФСК Андрея Мурова

Акционеры компании «Россети» решили досрочно прекратить полномочия главы Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями) Андрея Мурова.
РБК 14:30
1
Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

Известия 11:41
936
Культура

«Футуристический» храм Богоносца в Москве могут начать строить осенью

Строительство храма Игнатия Богоносца, который уже назвали "футуристическим", на Верейской улице Москвы начнется, предположительно, этой осенью, идея получила одобрение всех заинтересованных сторон, сообщил в пятницу РИА Новости один из авторов проекта Валерий Лизунов.
РИА Новости 14:12
7
Происшествия

Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми

Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM 13 мая в 14:03
4
Общество

Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений

Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
24
Политика

РФ и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

Александр Астафьев / ТАСС РФ и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
РЕН ТВ 13:43
Политика

Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru 10:14
23
Общество

Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж

Российские туроператоры аннулируют туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
РБК 14:50
54
Футбол

Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Политика

Белоруссия начала получать нефть из США

Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 08:31
884
Общество

Кассирам в магазинах разрешили не обслуживать покупателей без масок

Сотрудники магазинов могут попросить покупателя надеть маску.
Вести Алтай вчера в 23:18
959
Общество

В Петербурге открылись торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Причина, по которой торговые центры приступают к работе, вероятно, кроется в ослаблении режима самоизоляции в Ленинградской области с 12 мая.
iReactor 03:07
287
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом.
РБК 14:44
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Комсомольская правда вчера в 14:35
166
Общество

Карантинные меры в штате Нью-Йорк продлили до 13-го июня

Как заявил сегодня мэр города Билл де Блазио, вопрос об ослаблении санитарных мер может быть рассмотрен в середине июня.
Радио Маяк 13:24
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози объявили о разводе

Актриса Мэри-Кейт Олсен и бизнесмен, брат экс-президента Франции Оливье Саркози сообщили, что приняли решение развестись.
Московский Комсомолец вчера в 03:28
1
Шоу-бизнес

Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием

Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
3
Происшествия

Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM 10:26
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
603
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
940
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное