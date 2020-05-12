Экономика
РБКПутин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Об этом он заявил во время обращения к населению по ситуации с коронавирусом, трансляцию которого вел РБК.
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Общество
Минпросвещения: ОГЭ для девятиклассников отменили, ЕГЭ перенесли
Министерство просвещения РФ объявило о корректировке сроков проведения единого государственного экзамена из-за коронавируса.
Tverigrad.ru 07:25
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК 14:46
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:56
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
Армия и оружие
Сирийская армия выбила террористов из районов в долине Аль-Габ
В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.
Евразия Daily вчера в 07:45
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 12:43
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной сменил имидж и стал копией Александра Петрова
Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сильно преобразился за период самоизоляции.
Городовой 08:07
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Экономика
Эксперты в США прогнозируют обвал ВВП страны на 32% во II квартале
Вашингтон, 13 мая 2020, 22:45 — REGNUM ВВП США во II квартале 2020 года может сократиться на 32% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 15:45
Происшествия
Более 400 человек оказались в зоне подтопления в Коми
Сыктывкар, 13 мая 2020, 21:03 — REGNUM Более 400 человек оказались в зоне подтопления из-за паводков в Коми.
REGNUM 14:03
Космос
Спутник «Метеор-М» вернулся к работе после столкновения с метеоритом
ИА Красная Весна 13:37
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Общество
В Калининградской области ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
ТАСС 11 мая в 13:05
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55