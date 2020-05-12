Экономика
ИзвестияПутин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Общество
Сахалинцам разъяснили, как получить новые федеральные выплаты
Сахалинские чиновники в прямом эфире губернатора дали разъяснения по новым выплатам, назначенным президентом России Владимиром Путиным.
Сахалин.Инфо 04:14
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
Общество
В МЧС дали советы по изготовлению антисептика против COVID-19
В МЧС дали рекомендации по самостоятельному изготовлению дезинфицирующего раствора от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 20:19
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Политика
Верховная рада Украины приняла закон против олигарха Коломойского
Закон о банковской деятельности, на котором настаивал Международный валютный фонд (МВФ), приняли на Украине.
iReactor 06:32
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт 03:46
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости 16:59
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Армия и оружие
Сирийская армия наносит мощные удары по боевикам на равнине Аль-Гааб
Дамаск, 13 мая 2020, 15:00 — REGNUM Сирийская арабская армия с 12 мая 2020 года наносит мощные удары по позициям боевиков на равнине Аль-Гааб.
REGNUM 08:00
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета 06:06
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Технологии
«Инвитро» запустила клинические испытания тестов на антитела к коронавирусу
Медицинская компания «Инвитро» запустила клинические испытания тест-систем для выявления антител к коронавирусу для их производителей.
Компания 08:18
Футбол
Вагиз Галиулин рассказал об амбициях «Нефтехимика» на выход в РПЛ
Полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин рассказал об отличиях нижнекамского «Нефтехимика» образца 2012 и 2010 годов, а также высказался об амбициях нынешней команды на выход в РПЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 13:00
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультфильма
Согласно условиям контракта, Мауэр разработает сценарий для третьего сезона российского мультсериала, снятого по рассказам знаменитого писателя Олега Роя (он же - автор идеи анимационного фильма).
Российская газета вчера в 03:02
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Единоборства
Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником
Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым соперником.
Чемпионат вчера в 18:18
Космос
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год
Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.
ТАСС 18:59
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
По словам сельчан, больницу закрыли на карантин из-за коронавируса, а к пациентам, запертым в отделении, не пускают ни врачей, ни родственников.
Российская газета 08:53