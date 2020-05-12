«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.

Происшествия Задержан замглавы администрации Красносельского района Заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 7

Общество Минобрнауки сочли возможным провести ЕГЭ дистанционно В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным "в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами".

Игры GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 3,8K

Экономика Саудовская Аравия входит в кризис. Из-за дешевой нефти и коронавируса все масштабные проекты оказались под угрозой Из-за коронавируса Саудовская Аравия уже потеряла доход от туризма, связанного с исламом – доходы от паломничества в Мекку и Медину давали до 5,5% от ВВП ненефтяного сектора, теперь этих доходов не стало.

Шоу-бизнес Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте. 5

Общество В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ. 53

Здоровье Производители одежды из Петербурга занялись масками Петербургские производители одежды переориентировались на рынок масок и многоразовых защитных костюмов.

Футбол Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Энергетика Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10% «Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов. 26

Общество Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка. 1

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 51

Общество В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. 520

Авто Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube. 59

Общество В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно. 11

Политика Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 101

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 2,7K

Общество Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны. 5