Экономика

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

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Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости11 мая в 09:46

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Российская газетавчера в 12:26
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Заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
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Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
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Производители одежды из Петербурга занялись масками

Петербургские производители одежды переориентировались на рынок масок и многоразовых защитных костюмов.
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61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

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Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
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Общество

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Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
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Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
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Политика

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Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

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В Калининградской области вновь ужесточили масочный режим

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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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