Экономика
Псковское агентство информацииПострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
«Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.
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Происшествия
Задержан замглавы администрации Красносельского района
Заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
МР7.ру 11:48
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Минобрнауки сочли возможным провести ЕГЭ дистанционно
В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным "в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами".
Интерфакс 11:37
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.
The GEEK 11:05
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Экономика
Саудовская Аравия входит в кризис. Из-за дешевой нефти и коронавируса все масштабные проекты оказались под угрозой
Из-за коронавируса Саудовская Аравия уже потеряла доход от туризма, связанного с исламом – доходы от паломничества в Мекку и Медину давали до 5,5% от ВВП ненефтяного сектора, теперь этих доходов не стало.
Банки Сегодня 06:27
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью
Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Здоровье
Производители одежды из Петербурга занялись масками
Петербургские производители одежды переориентировались на рынок масок и многоразовых защитных костюмов.
АБН 10:25
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Общество
В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты
Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
ПензаИнформ 11:48
Политика
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Общество
В Калининградской области вновь ужесточили масочный режим
Оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая 2020 года, ужесточил масочный режим в Калининградской области.
Русский Запад 11:51
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3
Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:40
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26