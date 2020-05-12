Экономика
Business (Одинцово)Списание налогов: президент рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Президент предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы за исключением НДС для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Forbes: ФБР начало расследование после угроз хакеров опубликовать компромат на Трампа
ФБР США начало расследование из-за угроз хакеров опубликовать сведения, которые могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок.
ТАСС 18:04
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Экономика
ФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов
Второй проект предусматривает услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
ФедералПресс вчера в 04:01
Экономика
Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли
Догузова считает, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления.
Интерфакс 00:55
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15:43
Общество
Александр Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо»
Газета Metro 10:20
Кино
Universal Pictures снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
В ленте "Лицо со шрамом", снятой по сценарию Оливера Стоуна и Армитэджа Трэйла, использована музыка знаменитого композитора Джорджо Мородера.
ТАСС вчера в 23:07
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Путешествия
Туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне.
Российская газета 13:56
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Игры
Bioware сообщила, что обновлённая версия Anthem появится нескоро
Городской портал Новый Нижний 15:00
Здоровье
В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента
В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс вчера в 15:40
Футбол
«Боруссия Д» попросила болельщиков не собираться у стен стадиона
Пресс-служба клуба попросила болельщиков не собираться у стен стадиона. Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей.
Bobsoccer вчера в 08:22
Общество
Турция изменила правила возврата средств за отмененные туры
Новые правила возврата средств за авиаперелеты в рамках отмененных из-за пандемии коронавируса туров, вводящие 60-дневную отсрочку после возобновления авиасообщения, вступили в действие в Турции, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров страны (TURSAB).
ПРАЙМ 07:33
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Технологии
Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram
Ранее Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram: половина трафика сервиса приходилась именно на сервисы американской компании.
Live24 14:15
Политика
США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei
США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
Известия 17:43
Политика
NASA представило принципы международного соглашения об освоении Луны
Ранее Reuters сообщал, что американская администрация готовит проект соглашения о добыче ресурсов на спутнике Земли.
Говорит Москва 11:57
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 17:37
Политика
Путин возмутился «бюрократической канителью» вокруг выплат медикам
В начале следующей недели глава государства подведет итоги по всем регионам по выполнению поручения по выплате апрельских надбавок медикам за работу с больными коронавирусом.
Российская газета 07:31
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Происшествия
Полиция и Росгвардия пресекли сход мигрантов около рынка «Фуд-Сити»
В московской Коммунарке возле оптового рынка "Фуд-Сити" десятки торговцев-мигрантов устроили акцию протеста - они были недовольны тем, что им якобы повысили арендную плату на торговые места.
Газета.Ru 13:29
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Наука
Кишечник может быть источником распространения коронавируса
Новые Ведомости 04:16