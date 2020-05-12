Экономика

Business (Одинцово)Business (Одинцово)Списание налогов: президент рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Президент предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы за исключением НДС для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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