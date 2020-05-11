Экономика
АгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолец11 мая в 09:47
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
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Минздрав ответил на статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
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На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
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Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ
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Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
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Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.
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Новая коронавирусная инфекция является одним из вариантов вируса, с которыми человечество уже сталкивалось ранее.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg.
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Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
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Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
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Минздрав России обещает вакцину от коронавируса к концу июля
Москва, 13 мая 2020, 13:00 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко рассчитывает на появление вакцины к концу июля, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
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Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Сегодня, 12 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков был госпитализирован в связи с выявлением у него коронавирусной инфекции.
Астрахань.Ру вчера в 08:45