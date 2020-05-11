Экономика
АгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
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"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
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Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
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В Калининграде умерла врач-реаниматолог областной больницы
В Калининграде скончалась врач-реаниматолог отделения неврологии Калининградской областной клинической больницы.
Российская газета 08:59
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
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В США могут отложить миссию к спутнику Юпитера на два года
Вашингтон, 11 мая 2020, 07:30 — REGNUM Автоматическая миссия американского аэрокосмического агентства NASA Europa Clipper может отправиться к спутнику Юпитера — Европе — только в 2025 году.
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Общество
В Липецкой области сняли режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 14:50
Общество
Голикова: число безработных в России выросло вдвое
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число безработных в России выросло почти вдвое.
Газета.Ru 10:09
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Экономика
В «Авито» увидели восстановление спроса на рынке недвижимости
После резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля спрос на российском рынке недвижимости в мае вырос на 46,7% в сравнении с самой нижней точкой падения на начало апреля.
РБК 06:53
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
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В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
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Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК
Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Тренер Волков: Руководство «Хрустального» не хотело брать Трусову
Напомним, Трусова тренировалась под руководством Волкова до 2016 года, затем перешла в группу Этери Тутберидзе.
Нева Спорт 16:29
Общество
Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми
На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет.
News102.ru вчера в 17:27
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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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