Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

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