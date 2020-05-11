Экономика
АгробукМалому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике
Оценить353
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Вести.Ru вчера в 11:26
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Кино
Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру вчера в 08:05
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Происшествия
В Челябинске за избиение дубинкой задержанного арестован полицейский
Российская газета 08:57
Общество
Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер
Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговли Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом.
Байкал-Daily 21:44
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 03:04
Единоборства
Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода
Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
Bookmaker-ratings.ru 12:38
Происшествия
В Якутии на островах застряли 10 охотников
SakhaLife.ru 21:05
Фигурное катание
Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко
Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Газета.Ru 17:16
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике
ФАН 05:33
Общество
На территории России ожидается резкое похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об ожидаемом резком похолодании на десять градусов в центре европейской части страны к вечеру вторника.
Сайт интересных новостей 10 мая в 21:05
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Авто
Редчайший Mercedes-Benz E 60 AMG продают по стоимости нового «Майбаха»
Седан Mercedes-Benz E 60 AMG является оригинальной и очень редкой модернизацией легендарного «Волчка» 500 E. Рабочий объём агрегата увеличили с 5,0 до 6,0 литров, производительность выросла до 381 л.с. и 580 Нм.
CarsWeek.ru 11:22
Кино
Нейросеть заменила в «Индиане Джонсе» Харрисона Форда на Криса Пратта
Вашингтон, 13 мая 2020, 02:54 — REGNUM В сеть выложили фрагменты из фильма «Индиана Джонс», в которых при помощи искуственного интелекта Харрисона Форда заменили на Криса Пратта.
REGNUM 19:54
Гаджеты
Слишком долго: Новый iPhone SE заряжается за 2,5 часа
Выпущенный в текущем году новый iPhone SE уже привлек пользователей благодаря относительно бюджетной для «яблочных» устройств цене, а также производительной начинке.
RuNews24.ru 12:43
Общество
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за пандемии коронавируса и закрытых границ с другими странами.
Lenta.ru 21:32
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Госдума приняла «антикоронавирусный» законопроект о ЕГЭ
Государственная дума в первом чтении приняла «антикоронавирусный» законопроект, по которому правительство России сможет в период пандемии приравнять результаты школьной промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ и дать возможность абитуриентам поступать по ним в вузы.
Lenta.ru 12:33