Коронавирус

Брянский рабочийБрянский рабочийВладимир Путин объявил о поддержке малого и среднего бизнеса

Глава государства Владимир Путин на сегодняшнем совещании с губернаторами и министрами заявил о запуске ряда мер поддержки экономики и граждан.
Читать в источнике
Комментировать124

Подробнее о событии

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК11:24

Если предприятие сохранит 90% сотрудников, то кредит и проценты будут списаны

Вести.Ru10:41

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости09:46

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия09:58

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолец09:47

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro10:08

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова обнародовала эротическую фотографию

OAnews 13:20
1
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
301
Футбол

Два футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
ИА Красная Весна 13:57
5
Игры

С высоты птичьего полёта: красочные пейзажи на новых скриншотах Microsoft Flight Simulator

На изображениях демонстрируются самолёты в движении и красочные пейзажи городов, которые запечатлены с разных высот.
3DNews 08 мая в 11:51
2
Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
5
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
69
Общество

Путин не стал продлевать режим нерабочих дней в России

Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусу.
1743.ru 09:45
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

РИА Новости 03:30
44
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ

О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости вчера в 06:29
62
Энергетика

ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM 12:02
54
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
4K
Общество

В правительстве назвали число претендующих на выплаты семей с детьми

Дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей с детьми до трех лет.
Lenta.ru 13:32
Политика

Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
1,1K
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
106
Общество

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские

С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
2
Общество

В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим

За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса.
Российская газета 13:53
30
Общество

Туристический сезон в России еще может состояться

Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:35
1K
Гаджеты

Apple инвестирует более $300 млн в новый тайваньский завод по производству дисплеев Mini-LED и Micro-LED

По сообщениям сетевых источников, компания Apple намерена инвестировать около $335 млн в строительство нового завода на территории Научного парка Синьчжу на Тайване.
3DNews 11:14
Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
242
Футбол

Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»

Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru 12:14
Шоу-бизнес

Влад Соколовский заболел коронавирусом

РЕН ТВ 11:59
1
Общество

Губернатор Ленинградской области Дрозденко переболел коронавирусом

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, заявил о заражении коронавирусом.
Регион online 06:27
253
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru вчера в 09:11
925
Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность 10:46
786
Политика

Путин в понедельник обсудит продление нерабочих дней

Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться продление выходных дней в России в связи с коронавирусом.
НТВ вчера в 10:16
5,4K
Общество

Путин поручил довести до медиков апрельские выплаты до 15 мая

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам направить до 15 мая выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:19
67
Общество

Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv 11:53
126
Происшествия

Задержан организатор хосписа в Красногорске

Организатор частного хосписа в Подмосковье задержан по делу о гибели девятерых постояльцев при пожаре.
Российская газета 04:14
1
Единоборства

Олейник победил Вердума на UFC 249

На проходящем во флоридском Джексонвилле турнире UFC 249 российский боец победил раздельным решением судей - 28-29, 29-28, 29-28.
ODDS.ru 09 мая в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное