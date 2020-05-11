Экономика

REGNUMREGNUMМалому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

РБК12:17

Простого переноса фискальных платежей недостаточно, заявил Путин

РИА Новости09:46

Путин о поддержке бизнеса: налоги и страховые взносы спишут

Газета Metro10:08

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Известия09:58

Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года

Московский Комсомолец09:47

Если предприятие сохранит 90% сотрудников, то кредит и проценты будут списаны

Вести.Ru10:41

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Интерфакс10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Путин 11 мая рассмотрит вопрос продления нерабочих дней

Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет посвященное коронавирусу совещание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении нерабочих дней в стране.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 12:05
5,4K
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
4,1K
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц

Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК 10:36
Экономика

Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля

Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
40
Армия и оружие

В Сети показали видео удара ВСУ по позициям укрепления ДНР на 9 мая

Радио Sputnik 12:59
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК вчера в 08:34
168
Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
406
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
310
Общество

Путин заявил о завершении нерабочих дней в России

Период нерабочих дней в России, связанный с коронавирусом и длившийся шесть недель, завершен 11 мая.
The Penza Post 09:58
Энергетика

ОАЭ в июне дополнительно сократят добычу нефти

«ОАЭ добровольно дополнительно сократят добычу нефти на 100 тыс. баррелей в день в течение июня в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на рынке нефти»,-- говорится в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:17
55
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
334
Общество

В Коми продлили режим самоизоляции до 14 мая включительно

Напомним, режим повышенной готовности начал действовать в Коми с 16 марта в регионе только для органов управления и специальных служб.
ИА БНК 14:11
2
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
795
Общество

Режим нерабочих дней заканчивается с 12 мая

Период нерабочих дней, объявленный в конца марта, заканчивается 12 мая.
Известно.ру 13:26
Наука

Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека

Известно, что жара во влажном климате гораздо сложнее переносится людьми, чем в сухом.
Anonsens 13:23
Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
2,6K
Общество

Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
1
Армия и оружие

Китай совершил ракетный удар по Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
251
Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
37
Общество

В Башкирии с 12 мая разрешат гулять на улице

Жители Башкирии с 12 мая смогут свободно перемещаться по улице, гулять по паркам и скверам при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.
ТАСС 13:54
43
Общество

Никитин рассказал о плане снятия COVID-ограничений

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о факторах снятия COVID-ограничений в регионе.
Newsroom24 14:04
25
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников медучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 09:40
49
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
283
Экономика

Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
1
Общество

СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой

Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
2
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
Политика

Путин объявил об окончании периода нерабочих дней

11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о завершении в стране нерабочего периода.
ИжевскИнфо.РУ 09:42
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
15
Общество

Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о темпах смягчения ограничительных мер, подчеркнув, что они будут зависеть от качества соблюдения жителями донского региона "масочного" режима.
Ugpressa.ru 11:35
75
Космос

NASA приготовилось к приближению астероида Апофис

Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное