Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМалому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов

Более 2,2 миллиона кредитов малому бизнесу на общую сумму 175 миллиардов выдано в США на уходящей неделе, сообщает минфин страны.
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В Америке за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

RuNews24.ru01:50

В США малый бизнес получил кредиты на сумму $175 млрд

News.ruвчера в 10:38

Власти США выдали малому бизнесу кредиты на сумму в 175 миллиардов долларов

iReactorвчера в 11:44

В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

RT на русскомвчера в 11:10

Малый бизнес США получил в кредит 175 миллиардов долларов от властей

Экономика сегоднявчера в 13:37

В США за неделю малому бизнесу выдано кредитов на $175 млрд

ПРАЙМвчера в 10:00

Малому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов

РИА Новостивчера в 10:00
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Общество

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Соловьев рассказал о недвижимости за рубежом

Во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки журналист Владимир Соловьев рассказал, что владеет недвижимостью в Италии.
ФАН вчера в 20:21
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

На кассете записано две версии «Ангела во плоти».
Говорит Москва 02:18
Общество

Математики увеличили срок вспышки коронавируса в России

Ученые из Сингапура, которые анализируют ситуацию с новым коронавирусом в мире на основе математической модели, скорректировали прогноз окончания вспышки заболевания для России, "отодвинув" его до 17 августа.
Вести.Ru 03:18
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Здоровье

В Саратовской области выявили 74 новых случая коронавируса

Еще 74 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 659 человек, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:58
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ вчера в 18:52
Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com вчера в 02:57
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Общество

Первых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии

Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию.
REGNUM 01:51
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Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

Военное дело вчера в 02:21
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Общество

Спрос на хлебопечки возрос на 300% в России во время самоизоляции

Продажи хлебопечек в апреле подскочили на 310%, а миксеров — на 258%. Вырос спрос и на яйцеварки, соковыжималки и пивные кружки.
Народные новости 03:05
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Религия

Патриарх Кирилл призвал обеспеченных прихожан поддержать священников

News.ru вчера в 10:33
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Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
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Общество

У шести крымчан подтвердился коронавирус

Симферополь, 4 мая 2020, 10:29 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму у шести граждан выявили новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:29
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 02 мая в 04:17
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Здоровье

Глaвврaч BPБ Юрий Рaйхман: Bы нe пoнимаете вcю стeпень тoго кoшмара

Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман проинформировал всех россиян о том, что всем медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, в настоящее время приходится очень тяжело и, чтобы помочь им, гражданам следует оставаться дома.
Ugpressa.ru вчера в 04:56
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Общество

Проценко рассказал о количестве находящихся в Коммунарке пациентов

На лечении находятся 516 пациентов, 54 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Известия 02 мая в 03:12
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Общество

Депутат Госдумы обвинила Уткина в отсутствии патриотизма

Депутат Госдумы Ирина Гусева обвинила известного комментатора Василия Уткина, который назвал Волгоград "городом гопников", в отсутствии патриотизма, сообщает издание "Подьем".
ProstoProSport вчера в 06:37
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки пика эпидемии коронавируса

В России пик эпидемии коронавируса ожидается в ближайшие две недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимира Чуланова в эфире телеканала «Россия 24».
Моя Москва.онлайн 03:29
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 02 мая в 13:15
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости вчера в 09:10
956
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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