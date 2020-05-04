Более 2,2 миллиона кредитов малому бизнесу на общую сумму 175 миллиардов выдано в США на уходящей неделе, сообщает минфин страны.

Малому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов

Общество Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий. 6

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