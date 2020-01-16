Общество
Новые ИзвестияМалому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода. Предприниматели выступили против такой меры поддержки, аргументируя тем, что до окончания экономического кризиса не доживут, и попросили полной отмены налогов на этот период.
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Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Российская газетавчера в 03:09
Пострадавший от COVID-19 малый и средний бизнес в РФ получит отсрочку от налогов
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Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев
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