Коронавирус
РИА НовостиПравительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
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Гаджеты
Процессоры Intel Comet Lake-S появятся в продаже раньше, чем ожидалось
Поскольку в разъём LGA 1200 можно установить только процессоры семейства Comet Lake-S, то старт продаж первых плат придётся синхронизировать с запуском центральных процессоров.
3DNews 00:11
Общество
На сайте мэра Москвы запустили выдачу электронных пропусков
Жители Москвы теперь могут оформить цифровые пропуска для перемещений по городу - соответствующий раздел запустился на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Газета.Ru 02:24
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Происшествия
Самолет Екатеринбург–Москва развернулся из-за задымления в кабине
Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов.
Известия 03:29
Общество
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ
Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
Российская газета 02:51
Общество
В Москве и области выявили более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в Москве зафиксировали 1355 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 495 случаев было зарегистрировано в Московской области.
РБК 04:07
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Большинство москвичей поддержали введенные меры по борьбе с COVID-19
Более половины москвичей не возражают против ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:47
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Дону выросло на 14 человек
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:00 12 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 больных инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Правительство Ростовской области вчера в 03:41
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
Медиазона 02:41
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Здоровье
Ещё одна больница в Уфе закрылась на карантин
Как пишут журналисты со ссылкой на республиканский Минздрав, что здесь не идёт речи о жёстком карантине как в РКБ имени Куватова, и что 21-я больница закрыта прежде всего для дезинфекции.
Стерлеград 01:16
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Динозавр и Зеркальный человек появятся в специальном шоу «Маска».
Evo-rus.com 02:44
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Здоровье
На Украине от коронавируса погибли почти 100 человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:27
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы в России
Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
Здоровье
Китай сообщает о росте числа случаев заражения коронавирусом
По данным комиссии по здравоохранению, в пятницу, 10 апреля, в Китае было выявлено 34 новых бессимптомных случая по сравнению с 47 в предыдущий день.
ГЛАС.RU 11 апреля в 05:31
Здоровье
Расширен список лекарств для лечения коронавируса
Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 10 апреля в 05:00
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Экономика
Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2019 года
Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности почти 15 миллиардов долларов.
ПРАЙМ 03:40
Футбол
«Реал» не намерен продавать Йовича
Несмотря на неубедительные показатели Луки Йовича в первом сезоне в «Реале», место серба в клубе на следующий сезон не подвергается сомнению.
Матч ТВ вчера в 19:33