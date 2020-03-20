Коронавирус
ТАССМалому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Гаджеты
Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air
Американская компания Apple показала своим поклонникам новые iPad Pro и MacBook Air.
Происшествия
После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне
Цены на нефть обеих марок упали примерно на 40% за последние две недели после провала переговоров ОПЕК+.
Спорт
Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего
Общество
Карантин пройдут все прибывающие в Россию из-за границы
Граждане, которые прибыли в Россию, должны сразу же сообщить о своём прибытии на горячую линию, организованную в регионах, передать информацию о датах и месте пребывания за границей, оставить контактную информацию.
Общество
В Якутии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
19 марта в России выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19, один из них был зафиксирован в Якутии.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем» из-за позиции «РусАла»
"Русская платина" Мусы Бажаева приняла решение прекратить переговоры о создании СП "Арктик Палладий" и самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений "Черногорское" и южного участка "Норильск-1", сообщил "Норникель" в пятницу.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Экономика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Политика
Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России
Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
Общество
ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Владимиру Путину»
Агентство ТАСС приостанавливает показ проекта «20 вопросов Путину». Об этом сегодня, 20 марта, сообщает «Эхо Москвы».
Футбол
Сенегальский игрок «Карпат»: «Боже, спасибо, что я не москаль»
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Общество
Сервисы «Яндекса» сформируют фонд поддержки водителей и курьеров
«Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» сообщили, что сформируют фонд для финансовой поддержки водителей и курьеров.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербургского историка Олега Соколова, застрелившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Культура
Минкульт РФ составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Напомним, ранее Минкульт РФ временно запретил проводить в подведомственных ему учреждениях театральные постановки, концерты, цирковые представления и другие общественные мероприятия из-за опасности заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.