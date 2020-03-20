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Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.

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