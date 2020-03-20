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ТАССТАССМалому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
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Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

ТАСС08:14

Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для МСП

Известия08:09

Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

РИА Новости07:50

Правительство предоставило малому и среднему бизнесу отсрочку арендных платежей

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РБК07:58

В РФ отсрочили платежи за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса

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В РФ на 3 месяца отсрочат арендные платежи для бизнеса из-за COVID-19

РЕН ТВ08:03
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Газета.Ru вчера в 21:43
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REGNUM 10:15
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Говорит Москва 10:15
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В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку

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Lenta.ru 10:22
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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 10:27
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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Газета.Ru 08:14
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Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews вчера в 13:45
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Такое решение принято 20 марта в ходе заседания директоров ЦБ РФ.
REGNUM 09:38
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:11
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Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
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Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

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РБК 00:53
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
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В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

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Nokia презентовала бюджетный смартфон

Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Коммерсантъ вчера в 07:22
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Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
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Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
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США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
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Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год

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