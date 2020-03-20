Коронавирус
ТАССМалому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
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Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Правозащитники попросили ООН помочь перенести голосование по Конституции
Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» обратились к функционерам Организации Объединенных Наций с просьбой помочь добиться переноса всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по Конституции
«РИА Новости» показало фотографию бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
МВД опровергло данные о пассажирах, штурмующих аэропорт Красноярска
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 253
Вылечить и выписать из больниц удалось 12 человек. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано.
Здоровье
В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку
В Подмосковье выписали первую вылечившуюся от коронавируса пациентку, — говорится в сообщении.
Политика
Стал известен план Путина в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Источники, знакомые с планами правительства, утверждают, что даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит российские власти изменить позицию.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Игры
Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть
Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
Экономика
Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ РФ поможет онлайн-торговле
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России объявил решение по ключевой ставке: её сохранили на уровне 6%. Такое решение принято 20 марта в ходе заседания директоров ЦБ РФ.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Политика
США остановили строительство комплекса ПРО в Польше
Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Гаджеты
Nokia презентовала бюджетный смартфон
Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев назвал ситуацию в экономике "совершенным штормом".
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Космос
Первый российский пуск на Луну запланирован на 2021 год
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Общество
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
"Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющие собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах", — говорится в сообщении.