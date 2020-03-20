Коронавирус

ТАССТАССМалому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года. Документ опубликован на сайте правительства.
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Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

ТАСС08:14

Мишустин подписал распоряжение об отсрочке арендных платежей для МСП

Известия08:09

Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

РИА Новости07:50

Правительство предоставило малому и среднему бизнесу отсрочку арендных платежей

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Мишустин распорядился дать бизнесу отсрочку по арендным платежам

РБК07:58

В РФ отсрочили платежи за аренду федерального имущества для малого и среднего бизнеса

Интерфакс07:52

В РФ на 3 месяца отсрочат арендные платежи для бизнеса из-за COVID-19

РЕН ТВ08:03
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Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
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Ученый дал безнадежный прогноз любителям футбола из-за коронавируса

В беседе с изданием Norddeutscher Rundfunk ученый заявил, что возобновление, в частности, футбольного сезона может усугубить положение с коронавирусом во многих европейских государствах.
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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 01:36
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
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Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

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SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
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Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

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РИА Новости вчера в 14:01
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Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01:00
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В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Технологии

Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
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Глава ЦБ не исключила повышения ключевой ставки

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Предпринимателям снизят процентные ставки Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиян, которые заразились коронавирусом.
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Технологии

Студент из Москвы стал финалистом олимпиады «Я – профессионал» по девяти направлениям

Следом по количеству участий в финальных этапах олимпиады идет студент-четверокурсник Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева Андрей Сыромятников.
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

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Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ вчера в 07:22
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В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
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АТОР предупредила о риске массового ухода с рынка туроператоров

Страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании финансовой ответственности, что грозит уходом с рынка множества компаний уже в апреле.
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В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
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Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
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DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

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Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

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