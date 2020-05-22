Экономика
РИА НовостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
Читать в источнике
Оценить208
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд
"Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года", - отмечено в заявлении Профсоюза.
Газета.Ru вчера в 23:50
Армия и оружие
Два дальних Ту-142МЗ выполнили полёт над Тихим океаном
Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Чёрного моря.
RT на русском 03:13
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Происшествия
Совладелец «Суммы» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, который обвиняется в создании преступного сообщества, заразился COVID-19 в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
РИА Новости вчера в 18:46
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Наука
Добавление специй в жирную пищу делает ее полезной
Для эксперимента пригласили 12 добровольцев, которых разделили на три группы и предлагали им жирную еду по разным схемам: просто жирная пища, жирная еда с добавлением двух грамм специй и шести грамм специй.
Сайт интересных новостей вчера в 12:37
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Происшествия
Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров не выявили сбоев в работе
Проведены испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в медучреждениях Москвы и Петербурга. Оборудование работало без сбоев.
Народные новости 04:07
Технологии
Что поможет избежать болезней сердца
Учёные из Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы рассказали, что может помочь избежать заболеваний сердца.
Питерские заметки вчера в 12:13
Общество
В ВОЗ назвали новый эпицентр распространения коронавируса в мире
Представители ВОЗ заявили, что новым эпицентром распространения коронавируса стала Южная Америка.
Mockva.ru 00:28
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия вчера в 16:57
Общество
В России за сутки выявили более 9 тысяч заразившихся COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 9434 новых случая заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Sputnik Азербайджан 04:31
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:52
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Здоровье
Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови
Ученые из Соединенных Штатов провели обследования пациентов с сахарным диабетом и выяснили, что одним из признаков заболевания является ксероз.
ФедералПресс 01:35
Армия и оружие
Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России
Последняя, как утверждается в издании, может быть возрождена в России.
ИнфоСМИ вчера в 06:15
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Здоровье
Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:17
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:18
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Общество
Госдума одобрила закон об увеличении пособий на детей до полутора лет
Государственная дума одобрила законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми до полутора лет будут увеличены вдвое.
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество
В Буйнакске развёрнут полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом
Военнослужащие Южного военного округа развернули в дагестанском Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.
RT на русском вчера в 22:57