Общество
РосбалтМалому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев.
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Общество
Стас Михайлов заразился коронавирусом
Известия 06:58
Общество
Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
12.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к середине следующей недели станет понятно, выходит ли Россия на плато по количеству инфицированных, или количество зараженных продолжит расти.
Портал Поиск вчера в 09:55
Происшествия
Мосгорсуд начал слушать дело Пола Уилана, несмотря на карантин
Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана, несмотря на то, что по решению Верховного суда разбирательства по большинству дел в российских судах приостановлены.
BFM.ru 06:53
Здоровье
У трети пациентов с коронавирусом на Алтае диагностирована пневмония
Остальные переносят болезнь легко. По словам Дмитрия Попова, в 11 случаях у диагностированных выявлена пневмония.
Бийский рабочий 03:45
Шоу-бизнес
Елена Воробей распродает имущество из-за коронавируса
Популярная российская артистка Елена Воробей рассказала во время программы на одном из федеральных каналов, что из-за ситуации с коронавирусом распродает имущество.
КМВ Новости 06:24
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри приобрели особняк Мела Гибсона
Фото: особняк Мела Гибсона, купленный Меган Маркл и принцем Гарри К слову, к особняку прилегает довольно обширный участок в 2 гектара, а из окон открывается живописный вид на Тихий океан.
Bimru.ru 02:25
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Энергетика
Кремль назвал выгоду от сделки по нефти
В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+.
Lenta.ru 06:44
Гаджеты
YMTC приступает к выпуску 128-слойной флеш-памяти 3D NAND
Китайская компания Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) представила продукт, символизирующий достижение важной технологической вехи: 128-слойную флеш-память NAND.
iXBT.com 03:23
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Футбол
«В Германии знают: Путин большая фигура. Но мама сказала: «Ты не едешь в Россию». Интервью звезды «Динамо» Филиппа
Филипп уехал в родной Берлин к маме и уже не получит штрафа, если выйдет на пробежку или растянется на лужайке в парке.
Sport24.ru 04:00
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Транспорт
В ГИБДД предупредили о появлении блок-постов на въезде в Москву
"С 15 апреля сотрудники ГИБДД на въездах в Москву и на территории столицы будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта", - сообщили в пресс-службе.
Газета.Ru 06:39
Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
На Украине за сутки заразились коронавирусом 85 врачей
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что только за минувшие сутки в стране опасной инфекцией заразились 85 врачей.
Rusvesna.su 05:18
Киберспорт
Team Spirit обыграла Liquid на ESL One Los Angeles
Team Spirit выиграла у Team Liquid в матче группового этапа ESL One Los Angeles. Матч завершился со счетом 2:1 по картам.
Cyber.sports.ru 11 апреля в 11:54
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42