Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев.

Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов

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