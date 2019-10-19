Футбол
Sport24.ruМальорка — Реал 1:0 (2-й тайм)
Лаго Джуниор
|7′
|19′
Альваро Одриосола
Хоан Састре
|30′
Хоан Састре
Лумор Агбеньену
|46′
|35%
|Владение мячом
|65%
|77%
|Процент точных передач
|91%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|–
|2
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|2
|1
|Отборы
|4
|7
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Мальорка
Расстановка 4‑4‑2
1
Рейна
3
Агбеньену
24
Вальент
21
Раильо
15
Гамес
23
Фебас
12
Баба
8
Севилья
14
Родригес
22
Будимир
11
Джуниор
13
Куртуа
19
Одриосола
3
Милитао
4
Рамос
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
22
Иско
18
Йович
9
Бензема
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Бельгийский полузащитник «Реала» Эден Азар пропустит гостевой матч 9-го тура испанской Ла Лиги против «Мальорки». Как сообщает AS, этим утром в семье 28-летнего Азара родился четвертый ребенок, и поэтому он не был включен в число 19 футболистов, на которых рассчитывает Зинедин Зидан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:51, Вашингтон
Политика
Борисов оценил вероятность нового контракта на поставку ЗРК Турции
RT на русском 14:33
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Единоборства
Хабиб продолжает перепалку с Конором: в Москве насильников не ждут
"В Москве не ждут насильников", - ответил на это Нурмагомедов. Напомним, что конфликт ирландца с россиянином продолжается с 2018 года.
Газета.Ru 14:27
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
РИА Новости 09:34
Единоборства
Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика
Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.
Красная весна 07:00
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Армия и оружие
На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии
RT на русском 15:44
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Телеканал UTV 09:52
Футбол
Андрей Талалаев: «Индивидуальная ошибка нашего игрока все перечеркнула»
К сожалению, индивидуальная ошибка нашего игрока во второй половине игры все перечеркнула.
Матч ТВ 14:53
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
РБК 14:25
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Политика
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Киев направил Москве ноту протеста в связи с прибытием в Донбасс гуманитарного конвоя МЧС России с партией помощи для населения региона.
Комсомольская правда вчера в 13:53
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Общество
СМИ раскрыли личность двойника Зеленского в Москве
На прошлой неделе большую популярность в СМИ получил невероятно похожий на украинского президента Владимира Зеленского мужчина, которого сфотографировали в московском метро.
Московский Комсомолец 14:30
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Rambler News Service 16 октября в 14:05
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Происшествия
Под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину
Продолжались эти издевательства около четырёх часов.
News.ru 11:54
Теннис
Рублев вышел в финал Кубка Кремля
В воскресенье в финале Рублев сразится с французом Адрианом Маннарино. Он в прошлом году также добирался до финала.
ProstoProSport 14:58
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Происшествия
Жестокое обращение с орловской девочкой-маугли опровергли
Детский омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг жестокое обращение с девочкой-маугли.
Lenta.ru 15:05
Политика
Вучич анонсировал встречу с Путиным в Сочи 4 декабря
RT на русском 14:48