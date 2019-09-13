Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью

Мальорка — Атлетик Бильбао
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Иберостар»
Даниэль Родригес
1′
30′
Дани Гарсия
43′
Иньиго Мартинес
46′
Унаи Лопес
52′
Унаи Лопес
Беньят Эчебаррия
58′
Иньиго Кордоба
Ариц Адурис
Даниэль Родригес
Такефуса Кубо
63′
Абдул Рахман Баба
65′
Анте Будимир
Абдон Пратс Бастидас
75′
Абдон Пратс Бастидас
76′
Алейш Фебас
Алекс Алегрия
84′
85′
Иньяки Уильямс
Гаиска Ларрасабаль
Сальва Севилья
90′+7′
«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 14-я строчка и 4 балла.
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