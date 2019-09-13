Футбол
Спорт-Экспресс«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью
«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 14-я строчка и 4 балла.
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