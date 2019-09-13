«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 14-я строчка и 4 балла.

Все про Спорт ру

Происшествия СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Происшествия Бастрыкин проконтролирует расследование ДТП с автобусом под Ярославлем Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование обстоятельств ДТП с участием автобуса в Ярославской области.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Политика В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.

Энергетика Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Космос SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих В июне компания объявила, что планирует отправить на МКС 16 туристов, каждый из которых должен был заплатить за космическую путевку десятки миллионов долларов.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Политика Киев захотел провести выборы в ДНР и ЛНР Власти Украины хотят провести выборы на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей (в самопровозглашенных ДНР и ЛНР), заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Происшествия Золотой унитаз за $1,25 млн украли из родового замка Черчилля Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).

Происшествия При пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы погиб человек Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе двое детей, при пожаре в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Политика Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.

Гаджеты Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.

Экономика Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.

Космос Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.