«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Атлетик» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 14-я строчка и 4 балла.

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Происшествия В Крыму нашли бомбу времён войны, висевшую на дереве Снаряд времён Великой Отечественной войны был найден в районе села Бондаренково на дереве, растущем на склоне одного из оврагов, мимо которого проходит тропа к морю.

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Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Наука На XXI Менделеевском съезде наградили выдающихся химиков В рамках XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии были определены победители премии Reaxys Award Russia 2019 выдающимся российским ученым в области химии.

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