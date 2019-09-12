«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти

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Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Технологии Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.

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Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором» Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".

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Армия и оружие Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку Самосуд над морпехом ВСУ Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом.

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Футбол «Лион» упустил победу в матче с «Амьеном» Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Политика Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.