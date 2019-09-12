Футбол
Sport24.ru«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Шоу-бизнес
Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова
На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек.
Взгляд.ру 11 сентября в 05:28
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Космос
Черная дыра мигает каждые 9 часов: ученые ищут причины этой аномалии
Экология Регионов вчера в 07:53
Политика
Путин поручил сохранить уникальный Байкал
Правительству для координации действий органов власти на Байкальской природной территории до лета следующего года предстоит сформировать механизмы осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал.
Российская газета 12:25
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости 15:56
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета 20:34
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Армия и оружие
Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку
Самосуд над морпехом ВСУ Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом.
ФАН 12:51
Происшествия
В Испании два человека погибли из-за сильных дождей
По меньшей мере два человек умерли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в результате сильных ливней.
ТАСС вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 03:40
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Футбол
Дуглас Сантос: Не понимаю шутки Дзюбы
По словам Дугласа Сантоса, Дзюба не учит его русскому, и бразилец не понимает шутки Артема.
Нева Спорт 02:27
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Армия и оружие
Пакистан пригрозил сбивать истребители Су-35 без предупреждения
Avia.pro 11 сентября в 21:07
Футбол
«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Политика
Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов
Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online 12:44
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47