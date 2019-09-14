«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти

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