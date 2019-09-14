Футбол
Sport24.ru«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти
«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 4-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет семь матчей чемпионата Испании и Италии по футболу
Turkmenportal11 сентября в 08:29
«Атлетик» в 200-й раз сыграл в нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории лиги
Sport24.ruвчера в 22:33
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Единоборства
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане
Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур 12 сентября в 13:25
Шоу-бизнес
Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
iReactor вчера в 19:24
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ 12 сентября в 10:27
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости вчера в 08:52
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета вчера в 22:26
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Космос
Открытие крымского астронома заметили на Гавайях
В обсерватории на Гавайях отмечают, что комета C/2019 Q4 обнаружена российским астрономом Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года, передает ТАСС.
Вести Крым 01:14
Политика
Немецкий таблоид пожаловался на «проклятое» советское наследие
Популярный немецкий таблоид выпустил достаточно провокационную статью, в которой речь идет о советском наследии, которое, по характеристике автора, «проклято».
Live24 вчера в 01:26
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Политика
Решение суда ЕС по газопроводу OPAL обрадовало Украину
Суд Евросоюза встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" по трубе OPAL — российская компания не сможет использовать газопровод на сто процентов и должна будет часть транзита осуществлять через Украину.
РЕН ТВ 10 сентября в 22:19
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Обозреватель Врн вчера в 07:18
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru 12 сентября в 03:47
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Футбол
Зидан: «Всегда говорил, что Бэйл потрясающий»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча четвертого тура испанской Примеры против "Леванте", который состоится 14 сентября, ответил на вопрос о валлийском вингере своей команды Гарете Бэйле, который летом находился на грани ухода из клуба, однако в итоге остался.
ProstoProSport вчера в 23:34
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета вчера в 10:55
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 12 сентября в 00:53
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
Известия вчера в 20:46