Футболисты "Мальорки" разошлись миром "Атлетиком" из Бильбао в матче четвертого тура чемпионата Испании.

«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» в чемпионате Испании

Политика Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Гаджеты Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.

Политика Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.

Политика Индия собирается производить российские Ил-114 Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.

Экономика Минфин предложит акциз на электронные сигареты Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

Политика Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.

Армия и оружие Крейсер «Варяг» выпустил ракеты в Тихом океане «Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Вулкан" по судну-мишени на дистанции около 500 километров», - сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Политика Сноуден назвал условия для возвращения в США Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Шоу-бизнес Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.

Футбол РФС ответил на критику «Локомотива» Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».

Политика Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Политика Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.

Космос У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.

Космос Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.