Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» в чемпионате Испании

Футболисты "Мальорки" разошлись миром "Атлетиком" из Бильбао в матче четвертого тура чемпионата Испании.
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Мальорка

Ставка TVвчера в 10:38

Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет семь матчей чемпионата Испании и Италии по футболу

Turkmenportal11 сентября в 08:29

Примера. «Реал» примет «Леванте», «Валенсия» в гостях у «Барселоны»

LiveSport.ruвчера в 18:18

«Атлетик» в 200-й раз сыграл в нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории лиги

Sport24.ruвчера в 22:33

У «Атлетика» 200-я нулевая ничья в Ла Лиге. Больше только у «Эспаньола»

Sports.ruвчера в 17:07

«Атлетик» не сумел обыграть «Мальорку» в чемпионате Испании

Чемпионатвчера в 16:59

«Мальорка» и «Атлетик» сыграли вничью

Спорт-Экспрессвчера в 17:03
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Газета.Ru вчера в 15:01
Политика

Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском вчера в 14:32
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Наука

Литий изогнул кремниевую микрорешетку

N+1 12 сентября в 13:12
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Гаджеты

Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows

Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews вчера в 09:38
Политика

Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре

Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:08
Политика

Индия собирается производить российские Ил-114

Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Экономика

Минфин предложит акциз на электронные сигареты

Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости вчера в 07:18
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

МИР 24 11 сентября в 08:19
Политика

Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии

Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
Армия и оружие

Крейсер «Варяг» выпустил ракеты в Тихом океане

«Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Вулкан" по судну-мишени на дистанции около 500 километров», - сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Свободная Пресса вчера в 23:52
Единоборства

Российский боксер Кузьмин потерпел первое поражение в карьере

РБК вчера в 23:34
Политика

Сноуден назвал условия для возвращения в США

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.
Rambler News Service вчера в 01:09
Кино

В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем

Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.
Bimru.ru 12 сентября в 03:26
Футбол

РФС ответил на критику «Локомотива»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».
News.ru вчера в 06:03
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Политика

Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии

По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.
Газета Кемерова вчера в 01:40
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Политика

Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Космос

У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере

Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Космос

Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос

Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40
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