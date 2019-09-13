Футбол
РИА Новости«Мальорка» сыграла вничью с «Атлетиком» в чемпионате Испании
Футболисты "Мальорки" разошлись миром "Атлетиком" из Бильбао в матче четвертого тура чемпионата Испании.
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Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет семь матчей чемпионата Испании и Италии по футболу
Turkmenportal11 сентября в 08:29
«Атлетик» в 200-й раз сыграл в нулевую ничью в Примере. Это второй результат в истории лиги
Sport24.ruвчера в 22:33
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Газета.Ru вчера в 15:01
Политика
Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
RT на русском вчера в 14:32
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Наука
Литий изогнул кремниевую микрорешетку
N+1 12 сентября в 13:12
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews вчера в 09:38
Политика
Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре
Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 17:37
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:08
Политика
Индия собирается производить российские Ил-114
Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300.
Вести.Ru вчера в 22:25
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
МИР 24 11 сентября в 08:19
Политика
Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии
Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.
REGNUM вчера в 20:41
Армия и оружие
Крейсер «Варяг» выпустил ракеты в Тихом океане
«Флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Вулкан" по судну-мишени на дистанции около 500 километров», - сообщает новость «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Свободная Пресса вчера в 23:52
Политика
Сноуден назвал условия для возвращения в США
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.
Rambler News Service вчера в 01:09
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости 12 сентября в 12:10
Шоу-бизнес
Вера Брежнева порадовала поклонников зажигательным танцем
Знаменитая певица украинского происхождения, прочно обосновавшаяся в России, Вера Брежнева, постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями и видеороликами, которые зачастую выглядят весьма откровенными.
Bimru.ru 12 сентября в 03:26
Футбол
РФС ответил на критику «Локомотива»
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, комментируя недовольство «Локомотива» по поводу проведения матчей 1/16 финала Кубка России 25 сентября, заявил, что «железнодорожникам» не удалось договориться с «Зенитом».
News.ru вчера в 06:03
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Политика
Немецкие СМИ рассказали о «проклятом» советском наследии
По всей территории страны можно найти следы пребывания советских войск, которые «прокляты», так как от них никак не удаётся избавиться.
Газета Кемерова вчера в 01:40
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Политика
Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Астрономы отмечают, что это первая из подобных экзопланет, в атмосфере которой обнаружены следы воды, что делает ее одной из главных целей для будущего инфракрасного космического телескопа «Джеймс Уэбб», который будет детально исследовать состав ее атмосферы, и будущей космической обсерватории ARIEL, которая должна отправиться в космос в 2028 году.
N+1 11 сентября в 13:00
Космос
Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40