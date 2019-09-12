Футбол
ЧемпионатМалосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
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Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb 08:52
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35
Политика
США восстановили военную помощь Украине
Ранее сообщалось, что Пенс и Зеленский обсудили возможную ближайшую финансовую помощь Украине Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 14:32
Кино
Взлетел, но недалеко: экранизация романа «Щегол» Донны Тартт
Экранизировать невозможно Всегда можно пошутить, что Пулитцера Донна Тартт получила за количество исписанной бумаги.
Петербургский дневник 13:00
Политика
Офис Зеленского поручил лишить пророссийские каналы лицензии
Руководство офиса президента Украины поручило судам как можно скорее лишить лицензии телеканал Newsone, который власти страны считают пророссийским.
Lenta.ru 14:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Анна Семенович, Стас Костюшкин, Ольга Кабо: звезды вспоминают первую любовь. А пока Анна много путешествует и строит карьеру певицы.
StarHit.ru 10 сентября в 17:30
Авто
Треть россиян не платит транспортный налог
Чтобы оптимизировать работу с долгами по транспортному налогу, необходимо учитывать социокультурные особенности при определении ставок в каждом конкретном регионе, говорится в исследовании PricewaterhouseCoopers — международной сети компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита.
Автомобили.ру 11:45
Армия и оружие
Рябков заявил об отсутствии в России испытаний запрещенных ДРСМД ракет
Россия не проводила испытаний запрещенных ракет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 07:14
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
В США одобрили проект выделения Украине 250 млн долларов
Комитет по расходам сената США одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который предусматривает предоставление Украине 250 миллионов долларов.
Слово и Дело 13:59
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Космос
Открытие первой межзвездной кометы признали официально
Naked Science 09:29
Происшествия
В Уфе 15 человек отравились шаурмой
В Уфе отравились шаурмой 15 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском главке МЧС, передает ТАСС.
РБК 02:11
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Политика
Трамп изгнал Болтона с поста советника по нацбезопасности
Сегодня, 10 сентября Трамп поделился с мировой общественностью свежей новостью о том, что минувшим вечером (девятого сентября) принял решение отказаться от услуг Джона Болтона, который занимал пост его советника по национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 10 сентября в 12:43
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
Похолодание придет в Московский регион в выходные
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС вчера в 02:12