Футбол

ЧемпионатЧемпионатМалосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

Чемпионат09:24

В «Спартаке» не комментируют подачу заявления в прокуратуру на фаната ЦСКА

Спорт-Экспресс09:26

Суд 27 сентября рассмотрит дело Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной

Sport24.ru09:37

«Спартак» намерен наказать журналиста Малосолова за расизм, заседание суда 27 сентября

Евро-футбол.ру09:38

Дело об экстремизме против А.Малосолова возбудили после обращения гендиректора ФК «Спартак» Т.Цорна

Агентство Москва10:18

«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом

Советский спорт14:15

«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

Газета.Ru09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика

Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Единоборства

Путин похвалил удушающий прием Нурмагомедова

РБК 10:54
Экономика

Силуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
RT на русском 15:08
Кино

Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»

Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова - внебрачная дочь Евгения Осина.
Телепрограмма 04:36
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Наука

В Арктике открыли новый остров и пролив

Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье 06:31
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше F-35

"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 15:26
Политика

Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию

Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Шоу-бизнес

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом

Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Интерфакс 15:42
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Политика

Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября

В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт вчера в 11:34
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика

США откладывают повышение пошлин на китайские товары до 15 октября

Повышение пошлин с 25% до 30% на товары из Китая стоимостью выше 250 миллиардов долларов должно было произойти 1 октября.
ФедералПресс вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Армия и оружие

В России на треть сократилось число уклонистов от армии

В 2019 году на треть сократилось число россиян, уклоняющихся от срочной службы в армии, заявил заместитель генерального прокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.
Взгляд.ру 13:01
Политика

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес

Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться

Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Происшествия

В Тульской области приставы выволокли адвоката из суда

Приставы силой выволокли адвоката Дмитрия Сотникова из здания Новомосковского городского суда Тульской области.
Дождь 15:17
Политика

США восстановили всю военную помощь Украине

Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Политика

Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР

Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 10 сентября в 03:30
Армия и оружие

В России создан 3D-радар нового типа

Военное обозрение 12:27
Авто

На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель

Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Наука

«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами

Пара скелетов, известных как "влюблённые из Модены", принадлежат двум мужчинам.
Газета Metro 14:47
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»

41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru вчера в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Малосолов
Российский журналист
Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное