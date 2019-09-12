Футбол

ЧемпионатЧемпионатМалосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
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Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

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Дело об экстремизме против А.Малосолова возбудили после обращения гендиректора ФК «Спартак» Т.Цорна

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Средняя зарплата в Москве IT-специалистам за первые шесть месяцев 2019 года составила 61,6 тыс. рублей.
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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Экономика

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Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
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Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
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Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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Российская газета 11 сентября в 22:00
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"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии

Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Общество

В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
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Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение

Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
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«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
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Российская газета 11 сентября в 08:50
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
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Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Первоначально изъятие из продажи электронных сигарет планировалось на май 2020-го, однако в связи с «эпидемией» неизвестной болезни, поразившей более 400 вейперов, 6 из которых умерли, этот срок решили перенести влево на несколько месяцев.
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Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
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Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
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Российский журналист
Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель, спортивный функционер.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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