Футбол
ЧемпионатМалосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
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В «Спартаке» не комментируют подачу заявления в прокуратуру на фаната ЦСКА
Спорт-Экспрессвчера в 09:26
Суд 27 сентября рассмотрит дело Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной
Sport24.ruвчера в 09:37
«Спартак» намерен наказать журналиста Малосолова за расизм, заседание суда 27 сентября
Евро-футбол.рувчера в 09:38
Дело об экстремизме против А.Малосолова возбудили после обращения гендиректора ФК «Спартак» Т.Цорна
Агентство Москвавчера в 10:18
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Общество
Названы зарплаты IT-специалистов в России
Средняя зарплата в Москве IT-специалистам за первые шесть месяцев 2019 года составила 61,6 тыс. рублей.
Известия 00:00
Футбол
«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Советский спорт 01:16
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:55
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Армия и оружие
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
RT на русском 01:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 11 сентября в 02:37
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Интерфакс вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снялись в фотосессии для Playboy
Кайли Дженнер снялась в очередной откровенной фотосессии — модель и ее возлюбленный Трэвис Скотт стали героями осеннего выпуска Playboy.
Salt Mag 11 сентября в 09:30
Армия и оружие
Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»
Российская газета 11 сентября в 08:50
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 18:02
Политика
В Европе отреагировали на заявление Нетаньяху по Иорданской долине
Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.
RT на русском вчера в 17:15
Единоборства
Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье
Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Bethub.org вчера в 13:52
Здоровье
В США запретят продажу электронных сигарет
Первоначально изъятие из продажи электронных сигарет планировалось на май 2020-го, однако в связи с «эпидемией» неизвестной болезни, поразившей более 400 вейперов, 6 из которых умерли, этот срок решили перенести влево на несколько месяцев.
Вечерний курьер вчера в 06:39
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
По мнению Нетаньяха, радикальный ислам управляется Ираном и стремится обладать ядерным оружием, чтобы завоевать Ближний Восток.
Мой Брянск вчера в 02:57
Здоровье
В Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа
В регион поступила уже почти половина вакцин. В Самарской области началась прививочная кампания против гриппа.
ТРК Губерния 10 сентября в 06:23
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Политика
Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17
Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол
Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 11 сентября в 12:44
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53