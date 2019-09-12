Футбол
ЧемпионатМалосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
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В «Спартаке» не комментируют подачу заявления в прокуратуру на фаната ЦСКА
Спорт-Экспрессвчера в 09:26
Суд 27 сентября рассмотрит дело Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной
Sport24.ruвчера в 09:37
«Спартак» намерен наказать журналиста Малосолова за расизм, заседание суда 27 сентября
Евро-футбол.рувчера в 09:38
Дело об экстремизме против А.Малосолова возбудили после обращения гендиректора ФК «Спартак» Т.Цорна
Агентство Москвавчера в 10:18
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Общество
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Наука
CRISPR-отредактированные клетки впервые пересадили пациенту с ВИЧ
Evo-rus.com вчера в 09:06
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в Барвихе
Художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе. Он не пострадал, а для его друга пришлось вызывать скорую помощь.
Известия вчера в 14:52
Общество
Исследование: Пекарни обогнали фастфуд по росту расходов россиян
За последний год в России пекарни стали лидерами по росту расходов клиентов, обогнав даже фастфуд.
БИЗНЕС Online 02:39
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»
Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Спорт
Победу пловчихи аннулировали из-за слишком открытого купальника
Газета Кемерова 01:52
Шоу-бизнес
Вероника Кастро объявила о завершении карьеры актрисы
Недавно сообщалось, что 66-летняя Вероника Кастро вступила в брак с телеведущей Йоландой Андраде.
Говорит Москва 02:29
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об ожидающем Украину газовом коллапсе
По словам Журавко, «далеко не последний человек» в компании рассказал ему, что реверс газа существует только на бумаге, и без транзита российского газа в Европу «Нафтогазу» грозит «полный конец».
Известия 02:43
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков
Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.
Ведомости вчера в 17:21
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак
Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе.
Пятый канал вчера в 06:31
Здоровье
Продажу вейпов и электронных сигарет запретят в ближайшие месяцы
Ожидалось, что запрет на продажу любых электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в США введут с мая 2020 года, как обещало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), но в итоге ограничение вступит в силу ещё раньше.
Популярная механика вчера в 03:38
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10 сентября в 10:15
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Общество
ФСБ и Роскомнадзор заблокируют два почтовых сервиса
Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Российская газета 02:42
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Фигурное катание
Медведева оценила выступление в короткой программе на турнире в Канаде
Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от короткой программы на турнире Autumn Classic International в Канаде.
Чемпионат 02:42
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Футбол
Форум «Россия – спортивная держава»: массовую зарядку проведет Карелин
В рамках форума «Россия — спортивная держава» на стадионе «Нижний Новгород» планируется провести массовую общерегиональную зарядку.
REGNUM вчера в 11:50