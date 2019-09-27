Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве. Заседание по делу проходит в пятницу в Перовском районном суде города Москвы.

Малосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано

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