Футбол
РИА НовостиМалосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано
Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве. Заседание по делу проходит в пятницу в Перовском районном суде города Москвы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Pravda.Ru 07:22
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Происшествия
Грузовик в Домодедово насмерть сбил девочку
Соловей.Инфо 03:31
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации за экстремизм
Комиссия Госдумы по делам о вмешательстве в дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle (DW) аккредитации, сообщил глава комиссии Василий Пискарев, сообщается на сайте Думы.
РБК 07:18
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.
БИЗНЕС Online вчера в 09:30
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Происшествия
Собака помогла задержать педофила в Петербурге
Газета.Ru 07:15
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.
РБК 05:42
Политика
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы общепита
Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарные правила, касающиеся производства продуктов питания на предприятиях общепита.
Газета.Ru 04:32
Происшествия
Суд арестовал российского капитана судна, севшего на мель в Швеции
Окружной суд Мальме в пятницу на две недели арестовал российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции, ему предъявлены обвинения в халатности и управлении судном в нетрезвом виде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России.
РИА Новости 07:44
Хоккей
Андрей Макаров перейдет в рижское «Динамо»
Голкипер «Бурана» Андрей Макаров продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 06:45
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 03:36
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Кино
Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар»
Инфо24 24 сентября в 12:58
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:48
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Здоровье
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Tkgorod.ru 00:02
Политика
Гахария прокомментировал встречу глав МИД Грузии и России
"Надеюсь, что недавняя встреча поможет урегулировать сложнейшую проблему между Грузией и Россией".
Москва-Баку.ru 03:49
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК 04:28
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23