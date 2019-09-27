Футбол
РИА НовостиМалосолов в суде не признал свою вину по делу об оскорблении Адриано
Болельщик московского ЦСКА журналист Андрей Малосолов не признал свою вину по делу об оскорблениях бывшего футболиста московского "Спартака" Луиса Адриано на расовой почве. Заседание по делу проходит в пятницу в Перовском районном суде города Москвы.
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В Кремле поддержали запрет курения на балконах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет курить на балконах жилых домов, который вступит в силу в России с 1 октября, заявил, что Кремль поддерживает любые меры, которые позволяют спасать жизни людей.
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В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 25 сентября в 11:01
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Здоровье
Медики перечислили шесть признаков наступившего микроинсульта
Врачи перечислили шесть признаков, по которым можно распознать наступивший инсульт или микроинсульт.
Вечерний курьер 03:41
Шоу-бизнес
Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал
Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
РБК 06:11
Политика
В Госдуме изучат материалы «Медузы» и «Радио Свобода» на предмет нарушения законов РФ
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ проведет анализ материалов изданий «Медуза», «Радио Свобода» и «Би-Би-Си».
iReactor 06:36
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Культуромания вчера в 08:37
Общество
Суд вынес третий приговор по «дадинской» статье за протесты в Шиесе
Боровиков стал третьим осужденным по «дадинской» статье.
Ведомости 06:17
Финансы
Вкладчикам придется платить банкам за валютные депозиты
Пока же многие крупные банки уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или же ввели комиссии за обслуживание счетов в евро.
Вести.Ru 24 сентября в 10:25
Политика
Россия и Дания решают судьбу «Северного потока-2» в секретном режиме
В четверг, 26 сентября, в Нью-Йорке встретились главы МИД РФ Сергей Лавров и Дании Йеппе Кофод.
Утро.ru вчера в 14:10
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru вчера в 21:22
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Происшествия
Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
REGNUM вчера в 13:37
Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 25 сентября в 14:10
Футбол
Алексей Сафонов назвал имя самого жадного футболиста
Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невероятных выходках защитника «Крыльев Советов» Леилтоне.
Спорт-Экспресс 06:28
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал вчера в 08:22
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав.
Известия вчера в 17:39
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Экономика
В Геленджике на продажу выставили Kempinski Grand Hotel
РИА Новости 03:10
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости 02:18
Происшествия
В Москве арестованы девять обвиняемых в спонсировании ИГ
В Москве по подозрению в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) арестованы девять выходцев из республик Северного Кавказа и Центральной Азии, сообщается на сайте МВД.
Коммерсантъ 05:03
Единоборства
Президент Bellator анонсировал бой Федора Емельяненко в России
Глава Bellator Скотт Кокер сообщил о запуске турниров на территории России.
Вести.Ru 25 сентября в 03:09
Происшествия
СМИ назвали убийство гражданина Грузии в Берлине спланированной операцией
Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили «не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией».
Росбалт 05:51
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали 34 человека
В результате землетрясения магнитудой 5,9 в Стамбуле ранения получили 34 человека, 10 из них остаются в больницах.
Комсомольская правда 04:44