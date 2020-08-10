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Саминвестор

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды

В конце прошлой недели стало известно, что Мальта и Люксембург согласились подписать с Россией новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предусматривающее повышение налога на проценты и дивиденды до 15%. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.В источнике
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Интерфакс

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Интерфакс7 августа в 11:02
Эхо Москвы

Россия проведет новые переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Эхо Москвы8 августа в 01:07
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС7 августа в 12:04
Коммерсантъ

Чем запомнилась неделя 3–8 августа

Коммерсантъ8 августа в 04:09
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости7 августа в 11:01
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК7 августа в 10:50
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском7 августа в 11:17

Василий Уткин: На месте Казарцева я бы так и не понял, что сообщал видеопомощник

Популярный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). По его мнению, технология ВАР не помогает, а запутывает российских арбитров.
Василий Уткин: На месте Казарцева я бы так и не понял, что сообщал видеопомощник
Bookmaker-ratings.ru15:20

В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера

Как напоминает издание, в марте 1944 года Гитлер подписал «Приказ фюрера №11», который обязывал немецких военных жестко оборонять свои позиции на Восточном фронте даже тогда, когда советская армия обходила их с разных сторон и фактически брала их в блокаду.
В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера
Lenta.ru11:18
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
82

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

Во всех районах Минска идут столкновения протестующих с милицией

Минск, 10 августа 2020, 23:17 — REGNUM Массовые акции протеста в Минске выходят на новый уровень: протестующие против бессменного правления Александра Лукашенко пытаются строить баррикады в разных районах города.
REGNUM16:17

Telegram активировал инструменты против цензуры для жителей Белоруссии

Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
РИА Новости16:20