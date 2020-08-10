Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды

В конце прошлой недели стало известно, что Мальта и Люксембург согласились подписать с Россией новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предусматривающее повышение налога на проценты и дивиденды до 15%. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.