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РИА Новости
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.В источнике
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Коммерсантъ

Чем запомнилась неделя 3–8 августа

Коммерсантъ8 августа в 04:09
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК7 августа в 10:50
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС7 августа в 12:04
Интерфакс

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Интерфакс7 августа в 11:02
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости7 августа в 11:01
Эхо Москвы

Россия проведет новые переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Эхо Москвы8 августа в 01:07
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском7 августа в 11:17

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
RT на русском10:38
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Уволен главный сторонник «Лиги справедливости Зака Снайдера»

Совершенно неожиданно был уволен со своего поста глава потокового сервиса HBO Max Боб Гринблатт, который был одним из инициаторов и активных сторонников создания так называемой "Лиги справедливости Зака Снайдера".
Kinonews.ruвчера в 06:57

Ивановец стал амбассадором мирового бренда Rubik’s

12-летний ивановец Андрей Маслов вошел в число 40 амбассадоров из разных стран мира, которых на своем сайте официально представила британская компания по производству знаменитой головоломки кубик Рубика – Rubik’s.
Известно.ру07:17
1

«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24

NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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