Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.