Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
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Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.В источнике
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РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром
Интерфакс7 августа в 11:02