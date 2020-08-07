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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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Российская газета

Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Российская газета12:53
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости11:01
Lenta.ru

Страны Европы согласились изменить налоги ради России

Lenta.ru11:34
REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUM12:24
Коммерсантъ

Мальта и Люксембург готовы поднять ставки

Коммерсантъ13:09
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
Газета.Ru04:42
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Японские ученые открыли внеземное происхождение многообразия жизни

Японские ученые во главе с профессором отделения естественнонаучных исследований Университета Осаки Кэнтаро Тэрадой обнаружили, что причина многообразия различных видов жизни на Земле – резкий рост содержания фосфора – имеет внеземное происхождение.
РИА Новости12:22
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Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Выяснилось, что подозрение было отнюдь не случайным.В процессе роста и развития рис потребляет много воды.А вместе с ней – вредный для здоровья мышьяк, который содержится в подземных водах в опасных дозах.
ToDay News Ufa05:07
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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