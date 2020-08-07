Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

Происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трёх основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать, — отметил политик в интервью телеканалу «Дождь».