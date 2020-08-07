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РИА Новости
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.В источнике
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Вести.Ru

Из налоговой гавани к родным берегам: где в России платить налоги будет выгоднее, чем на Кипре. Вести в 20:00

Вести.Ru15:39
Российская газета

Минфин поднимает ставки

Российская газета13:04
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москва07:53
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьград09:37
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ru07:04
ТАСС

Власти Кипра прокомментируют ход переговоров с РФ по налогам только после их завершения

ТАСС13:50
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известия06:35

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъ03:22
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Цепкало обвинил Лукашенко в «силовом захвате» власти

Происходит силовой захват власти Лукашенко, который не хочет и не готов был проводить нормальные честные выборы, который поснимал с президентской кампании трёх основных рейтинговых кандидатов, который отказался дебатировать со Светланой Тихановской, испугавшись, что он не сможет это делать, — отметил политик в интервью телеканалу «Дождь».
News.ru16:20
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