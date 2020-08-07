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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия и Кипр снова обсудят налоговое соглашение 10 и 11 августа

Газета.Ru11:25
ИноСМИ

Junge Welt: поймать беглый капитал (Junge Welt)

ИноСМИвчера в 08:51
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском11:17
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией

РИА Новости11:01
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
Вести.Ru

Россия согласилась провести переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Вести.Ru11:12
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18

Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр
iXBT.com09:48

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru05:46
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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