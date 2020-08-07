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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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Коммерсантъ

Мальта и Люксембург согласились пересмотреть условия налогообложения с Россией

Коммерсантъ11:24
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18
ИноСМИ

Junge Welt: поймать беглый капитал (Junge Welt)

ИноСМИвчера в 08:51
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
Вести.Ru

Россия согласилась провести переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Вести.Ru11:12
Царьград

Путин предупреждал олигархов: «там всё равно разденут». А теперь просто принял решение - Малофеев

Царьградвчера в 16:27
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией

РИА Новости11:01

FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»
РИА Новости05:33

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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