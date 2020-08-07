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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русском11:17
Царьград

Путин предупреждал олигархов: «там всё равно разденут». А теперь просто принял решение - Малофеев

Царьградвчера в 16:27
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости11:01
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
Вести.Ru

Россия согласилась провести переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Вести.Ru11:12
Интерфакс

РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом и проведет переговоры с Кипром

Интерфакс11:02

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Немецкий бизнес оценил письмо сенаторов США о «Северном потоке — 2»

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американские сенаторы направили оператору немецкого порта Засниц письмо, в котором призвали прекратить работы по поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском10:25
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В ходе КТО в Ингушетии ликвидировали двух готовивших теракты боевиков

В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии были ликвидированы двое готовивших теракты боевиков, ещё один бандит был задержан, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
RT на русском00:30
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Украина начнет преследовать воевавших в Донбассе иностранцев

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против более сотни иностранцев, которые участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru10:57
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