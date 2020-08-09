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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Москве пройдут переговоры России и Кипра об изменении налогового соглашения

ТАСС17:14
Вести.Ru

Из налоговой гавани к родным берегам: где в России платить налоги будет выгоднее, чем на Кипре. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 15:39
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известиявчера в 06:35
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьградвчера в 09:37
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ruвчера в 07:04
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москвавчера в 07:53
Российская газета

Минфин поднимает ставки

Российская газетавчера в 13:04

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Спорт-Экспресс17:56

«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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