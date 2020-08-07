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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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ТАСС

В Москве пройдут переговоры России и Кипра об изменении налогового соглашения

ТАСС17:14
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москвавчера в 07:53
Российская газета

Минфин поднимает ставки

Российская газетавчера в 13:04
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьградвчера в 09:37
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ruвчера в 07:04
Вести.Ru

Из налоговой гавани к родным берегам: где в России платить налоги будет выгоднее, чем на Кипре. Вести в 20:00

Вести.Ruвчера в 15:39
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известиявчера в 06:35

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Газета.Ru17:20

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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Информационный канал: Выборы в Белоруссии

В. Цепкало ― Я думаю, что мы бы, конечно, очень хотели, и я направил лидерам 35 стран, в том числе, Владимиру Владимировичу Путину письмо, в котором я просил просто потребовать от Лукашенко соблюдать нормы международного права, внутреннего права, обеспечить нормальный подсчет голосов.
Эхо Москвы18:09

Жена Валерия Цепкало покинула Белоруссию

Одна из трех глав объединенного штаба оппозиции Белоруссии и жена незарегистрированного кандидата на выборы президента Валерия Цепкало Вероника покинула страну из-за опасений уголовного преследования, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 07:34
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