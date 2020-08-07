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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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ТАСС

Власти Кипра прокомментируют ход переговоров с РФ по налогам только после их завершения

ТАСС13:50
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьград09:37
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известия06:35
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москва07:53
Коммерсантъ

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%

Коммерсантъ06:44
Вести.Ru

Москва сделала Амстердаму предложение

Вести.Ru06:51
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ru07:04

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17
NewInform11:58
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Hyundai сформирует отдельный бренд для электрокаров

Кроссовер 45 EV получит название «5», купеобразный Propechy будет выпускаться под индексом «6», а неизвестный полноразмерный кроссовер станет выпускаться под наименованием «7». Точных данных о технической начинке моделей Ioniq немного, однако уже известно, что все электрокары бренда будут построены на «тележке» E-GMP.
Тарантас Ньюс08:24

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSport11:13