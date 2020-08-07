Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
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Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
С чего всё началось
Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%
5 августа аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.
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