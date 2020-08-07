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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

5 августа аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из России с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.
ТАССвчера в 11:18
Подробнее о событии
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАССвчера в 11:18
RT на русском

Минфин сообщил о переговорах с Мальтой по налоговым соглашениям

RT на русскомвчера в 11:17
Царьград

Путин предупреждал олигархов: «там всё равно разденут». А теперь просто принял решение - Малофеев

Царьград6 августа в 16:27
Вести.Ru

Удастся ли Кипру «утрясти» налоговые разногласия с Москвой. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 13:00
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБКвчера в 10:50
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новостивчера в 11:01
Интересная Россия

Россия и Кипр разорвали налоговое соглашение: уйдут ли российские бизнесмены из Кипра

Интересная Россия6 августа в 11:57

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Газета.Ruвчера в 05:14
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Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

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Аргументы и Факты19:56
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
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«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ruвчера в 11:34