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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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Российская газета

Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Российская газета12:53
Lenta.ru

Страны Европы согласились изменить налоги ради России

Lenta.ru11:34
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости11:01
REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUM12:24
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18
Вести.Ru

Россия согласилась провести переговоры с Кипром по налоговому соглашению

Вести.Ru11:12

Онкологи одобрили снятие ограничений на закупку иностранных лекарств

Положительный отклик получило решение правительства о снятии ограничений при закупках иностранных лекарств для лечения онкогематологических заболеваний у детей в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева и пациентских организациях, 7 августа сообщает РБК.
ИА Красная Весна11:39

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
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