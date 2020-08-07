Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUMвчера в 12:24
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАССвчера в 11:18
Вести.Ru

Удастся ли Кипру «утрясти» налоговые разногласия с Москвой. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 13:00
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБКвчера в 10:50
Говорит Москва

Мальта и Люксембург повысят налог на капитал из России

Говорит Москвавчера в 11:31
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новостивчера в 11:01
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ru6 августа в 12:05

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
1,5K

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
5

«Это позор»: Кикнадзе жестко ответил болельщикам «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками жестко ответил на претензии фанатов и заявил, что не собирается покидать свою должность.
РИА Новости07:59

Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга

"В ночь на субботу на Конюшенной площади 21-летний безработный уроженец Чеченской Республики в ответ на просьбу 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района города предъявить документы вывернул ей руку", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия08:15
3

Кубанские тюнеры построили Lamborghini Urus за 29,5 млн рублей

Тюнинг-фирма SCL Global Concept, расположенная в городе Армавир Краснодарского края, выставила на продажу один из самых дорогих экземпляров кроссовера Lamborghini Urus, который, перед этим, естественно, был подвергнут определённым доработкам.
За рулем Кубань6 августа в 16:47
9