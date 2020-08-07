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РИА Новости
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

Мальта и Люксембург "в целом согласились" изменить налоговые соглашения с Россией, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас уже нет необходимости в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой", — добавил чиновник.В источнике
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РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новости11:01
Коммерсантъ

Мальта и Люксембург готовы поднять ставки

Коммерсантъ13:09
Lenta.ru

Страны Европы согласились изменить налоги ради России

Lenta.ru11:34
REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUM12:24
Российская газета

Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Российская газета12:53
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБК10:50
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАСС11:18

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов
Газета.Ru04:32
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Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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