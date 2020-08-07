Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Минфин поднимает ставки

Российская газета13:04
ТАСС

Власти Кипра прокомментируют ход переговоров с РФ по налогам только после их завершения

ТАСС13:50
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известия06:35
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ru07:04
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москва07:53
Вести.Ru

Москва сделала Амстердаму предложение

Вести.Ru06:51
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьград09:37

В центре Минска начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН

Столкновения между протестующими и сотрудниками ОМОН начались в воскресенье вечером на пересечении проспектов Машерова и Победителей в центре Минска, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС14:44
16

Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
1,8K

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъ03:22
63

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
5

В Саратове нашли тело школьника за торговым комплексом

Следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летнего мальчика, тело которого в воскресенье прохожие нашли за зданием торгового комплекса в Заводском районе Саратова, сообщило региональное управление СК РФ.
РИА Новости14:15
15

Представителей Racing Point вызвали к стюардам

В опубликованном в пятницу решении стюардов говорилось, что использование воздуховодов той же конструкции в дальнейших гонках «остается нарушением регламента, но наказания в виде предупреждений достаточно, поскольку фактическое нарушение покрыто штрафом, наложенным за Гран При Штирии».
F1news.ru11:23

Выбор моторного масла для автомобиля

Рекомендации производителя авто Первым делом при выборе моторного масла нужно внимательно ознакомиться с содержанием сервисной книжки, в которой указана рекомендуемая автопроизводителем для заливки в двигатель смазка.
Expert.ru07:26