Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
Смотрите также
Задержанных в Минске журналистов передадут посольству РФ
Несколько сотен человек собрались у посольства Белоруссии в Москве
В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете
Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне
Жена онкобольного Юдашкина впервые за долгое время показала фото с ним
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Футболистов «Локомотива» заметили пьяными и с кальяном на вечеринке
Лоза усомнился, что Утяшева сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Су-27 поднимался для перехвата самолета ВМС США над Черным морем
Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
Подробнее о событии