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РБК
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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Российская газета

Мальта и Люксембург согласились повысить налоги на доходы из России

Российская газетавчера в 12:53
REGNUM

Люксембург и Мальта согласились на условия РФ по налогу на зарубежные счета

REGNUMвчера в 12:24
ТАСС

Россия 10-11 августа еще раз предложит Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

ТАССвчера в 11:18
РБК

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России

РБКвчера в 10:50
Говорит Москва

Мальта и Люксембург повысят налог на капитал из России

Говорит Москвавчера в 11:31
РИА Новости

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

РИА Новостивчера в 11:01
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ru6 августа в 12:05

Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов

Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов
Дни245 августа в 09:56
6

Власти Алтайского края разрешили открыть кафе и аквапарки

Согласно постановлению, работу могут начать детские сады и допобразование, а также общепит в зарытых помещениях, кроме фудкортов в торговых центрах, фитнес-центры, ледовые арены, аквапарки и аттракционы под открытым небом, но не батуты.
VSE42.RU00:01
17

Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья

Актер и участник проекта «Уральские пельмени» Роман Постовалов в одном из интервью признался, что если его финансовое положение не придет в норму, он вынужден будет вернуться на завод.
Территория новостейвчера в 08:33
25

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ruвчера в 05:46
2

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБКвчера в 06:20
89

На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Автор украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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