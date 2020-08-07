Мальта и Люксембург согласились повысить налог на капитал из России
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Мальта и Люксембург согласились изменить соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Россией и поднять ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. С Кипром Россия снова попытается найти компромисс.В источнике
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